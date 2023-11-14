Три челябинских троллейбуса вернулись на свои маршруты

В Челябинске восстановили движение электротранспорта по прежним маршрутам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 14 ноября, возобновлено движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов.
Напомним, движение электротранспорта через пересечение двух проспектов было закрыто с 3 ноября в связи с модернизацией контактной сети.
В течение этого времени троллейбус №7 временно прекратил работу. Маршруты троллейбусов №12 и №14 были изменены.
С утра вторника все три троллейбусных маршрута возобновили движение по привычным направлениям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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