ФСБ задержала челябинца с «коктейлем Молотова»

Житель Челябинска готовил атаку на одно из административных зданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральца «повязали» на улице с поличным.

При обыске у него обнаружили емкости с зажигательной смесью и зажигалку. Челябинец признался, что планировал бросить «коктейль Молотова» в одно из административных зданий Челябинска.

По информации УФСБ по региону, южноуралец является сторонником идеологии украинской националистической организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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