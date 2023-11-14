«Равис» увеличил сумму претензий к бывшему вице-губернатору почти на 20 миллионов

Сумма требования компании «Равис» к бывшему руководителю превысила 90 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Равис – птицефабрика Сосновская» увеличила сумму убытков, которую требует взыскать с экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова до 92,6 миллиона рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце прошлого года птицефабрика «Сосновская» подала на Косилова в суд, потребовав выплатить 73,1 миллиона рублей в качестве компенсации убытков от продажи бизнесменом активов аффилированному с ним лицу по цене, не соответствующей рыночной стоимости. После этого на имущество Андрея Косилова был наложен арест.

Судебное разбирательство стало следствием тяжелого процесса «раздела» агрохолдинга «Равис» и контролировавшихся их активов между Косиловым и его давним партнером Игорем Сербиновым, стартовавшего в 2021 году, когда Андрей Косилов был вынужден отойти от непосредственного управления бизнесом из-за сложностей со здоровьем и затянувшегося судебного процесса, связанного с ДТП в 2019 году, виновником которого признали экс-чиновника.

В итоге в июле прошлого года Косилов ушел с поста генерального директора, а к концу года оставил должность президента компании. Контроль над холдингом фактически перешел к Игорю Сербинову.

Некогда Косилов и Сербинов были одними из самых влиятельных персон в Челябинской области. Формально вместе они начали работать в 1996 году. Тогда оба южноуральца стали участниками предвыборного штаба Петра Сумина – Андрей Косилов был помощником политика еще в бытность того председателем областного исполкома, а «Промстройбанк», в числе учредителей которого был Сербинов, оказывал существенную финансовую поддержку будущему «народному» губернатору.

После победы Сумина в выборах губернатора Косилов занял пост первого заместителя главы региона. Сербинов также стал одним из вице-губернаторов, в поле его ответственности входили финансовые вопросы.

В 2002 году Игорь Сербинов уходит из правительства и приступает к руководству банком «Снежинский». Контроль над банком предприниматель сохраняет до сих пор.

Андрей Косилов сохраняет пост первого вице-губернатора до конца губернаторства Петра Сумина: последний покидает пост в марте 2010 года, Косилов уходит в апреле. После отставки бывший высокопоставленный чиновник возглавляет компанию «Равис – Птицефабрика Сосновская», учредителями которой были тогда оба бывших вице-губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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