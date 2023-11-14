Почти 30 животных погибли от бешенства на Южном Урале

За последние 10 дней от бешенства погибли пять собак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с начала 2023 года (по данным на 13 ноября) в Челябинской области зафиксировано 29 случаев заболевания бешенством среди животных: 6 лис, 11 собак, 1 енотовидная собака и 11 кошек.

За период с 13 октября по 13 ноября от бешенства погибли 5 собак: в поселке Нововоронинский Верхнеуральского района, в городе Касли, недалеко от поселка Рассвет Нагайбакского района, в поселке Полянный Сосновского района, в Курчатовском районе Челябинска.

Отметим, что в 2022 году подтверждены 60 случаев, в 2021-м – 70 случаев, в 2020-м – 69 случаев бешенства животных.

Напомним, что пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 годы, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства. В 2011 и 2012 годах было 148 и 145 случаев бешенства. Самый низкий показатель пришелся на 2017 и 2016 года, когда от бешенства пало, соответственно, 31 и 45 животных. Остальные годы (2014, 2015, 2018, 2019, 2020) цифра колеблется в пределах 70.

Челябинск, Виктор Елисеев

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