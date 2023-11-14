ГАИ призывает южноуральских водителей оставаться дома

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления ГАИ по Челябинской области, в среду, 15 ноября, в горных районах региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывами ветра до 7 метров в секунду. В этой связи на трассе возможны проблемы с автомобильным движением.

Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по М-5.

Челябинск, Виктор Елисеев

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