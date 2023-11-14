У четырех студентов в Магнитогорске выявили туберкулез

Учащиеся нескольких учебных заведений Магнитки заболели туберкулезом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевание выявили у молодых людей в ходе обязательного медицинского осмотра.
Среди заболевших – студенты нескольких высших и среднеспециальных учебных заведений города. Всего туберкулез диагностировали у четырех учащихся.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, заболевание у всех четверых протекало без бактериовыделения. Сейчас пациентов лечат медикаментозно. Во всех учебных заведениях, где занимаются заболевший, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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