Челябинская область лидирует в УрФО по скорости выплаты ипотеки

22,5 года потребуется жителям Челябинской области, чтобы погасить среднестатистическую ипотеку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по соотношению ежемесячного ипотечного платежа и средней зарплаты регион занимает в стране 16 место. Исследование проводило РИП Рейтинг.

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.

Жителям Челябинской области приходится отдавать на погашение ипотеки без малого 42% зарплаты. При среднем размере кредита 2,8 млн рублей срок его погашения составляет 271 месяц. По этому показателю регион является лидером УрФО – всем остальным приходится платить дольше. Например, в Свердловской и Курганской областях срок погашения составляет 24 года, а в Тюменской – и вовсе 26 лет.

Правда, и суммы кредитов у соседей (за исключением курганцев) значительно больше. Так что скорость южноуральцев объясняется, в первую очередь, более низкой стоимостью жилья.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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