Южный Урал вошел десятку регионов с самым высоким индексом роста тарифов ЖКХ

Челябинская область вошла в десятку российских регионов с самым высоким процентом роста тарифов ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024-2028 годы.

Наибольшее повышение в июле 2024 года ждет жителей Забайкальского края – в среднем на 15%. Для Челябинской области утвержден средний индекс в размере 11% – это не только самый высокий показатель в УрФО, но и один из самых высоких в стране: регион делит 7 место с Москвой. При определении индексов на 2025-2028 годы для в формуле расчета для обеих территорий, в числе прочего, будет использоваться повышающий коэффициент 1,2.

При этом, в отличие от столицы, где отклоняться от среднего индекса нельзя, на Южном Урале в 2024 году утвержденный показатель может быть повышен на 4,8% – это тоже самый высокий уровень в УрФО.

На период 2025 – 2028 годов предельно допустимые отклонения для всех субъектов Уральского федерального округа определены в размере 2,1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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