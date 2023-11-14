В Госдуме раскритиковали сенаторшу Павлову за призывы, возвращающие страну в Средневековье

В Госдуме раскритиковали члена Совета Федерации от Челябинской области Маргариту Павлову за ее призывы, возвращающие страну в Средневековье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральская сенаторша привлекла к себе внимание очередным высказыванием: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит, – заявила Павлова в интервью изданию «Царьград». – Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция».

Нужно отметить, что, рассуждая о несоответствии полученной в вузе специальности будущей профессии, Павлова абсолютно точно знает, о чем говорит. Сама она имеет 2 вузовских диплома.

Первый – по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы» будущая борец с женским образованием получила в 2000 году в Челябинском государственном институте культуры (кстати, поступить на бюджет она не смогла – за учебу пришлось платить родителям). И по полученной специальности не работала – устроилась ведущей на телевидение, где просидела до конца 2010 года. А потом тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил ее детским омбудсменом.

Поскольку одним из обязательных требований к уполномоченному по правам человека являются познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты, Павловой пришлось в срочном порядке пройти курсы повышения квалификации в Российском государственном гуманитарном университете (Москва) по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: актуальные проблемы, правовые аспекты и перспективы».

В 2014 году она получила диплом «широкого профиля» по направлению «Государственное и муниципальное управление». Это позволило ей пойти на повышение – получить должность Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, а потом и стать сенатором.

Впрочем, на должностях омбудсменов г-жа Павлова никак себя не проявила, чего не скажешь о сенаторском кресле, где она в полной мере демонстрирует, что для некоторых высшее образование «потом по сути ни к чему не приводит».

Так, социолог не может не знать, что запрет абортов ведет не к увеличению рождаемости, а к расцвету подпольного акушерства и росту женской смертности; психолог не может не знать, что лишение женщин возможности профессиональной самореализации повышает уровень стресса, который отражается не только на психике самой женщины, но и на психике ее детей.

Кстати, социально-психологические исследования, проводимые с 60-х годов прошлого века (то есть во время учебы Павловой по первой специальности уже были обнародованы промежуточные результаты), показали, что дети работающих матерей обладают более высоким интеллектом, лучше учатся в школе, легче адаптируются в социуме и достигают более высоких результатов в профессиональной сфере.

Наконец, любой управленец в курсе, что люди без образования могут рассчитывать только на работу, не требующую квалификации, а потому низко оплачиваемую. А это снижает материальное состояние семьи и увеличивает нагрузку на государственный бюджет.

Но сенаторша Павлова, несмотря на свои дипломы, всего этого, похоже, не знает и призывает то запретить аборты, то ограничить женщинам доступ к образованию, что весьма странно для человека, 9 лет пребывавшего в роли правозащитника, так как подпадает под понятие гендерной дискриминации и напрямую противоречит Конституции России.

«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой, – цитирует «Газета.Ru» первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина. – Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях».

«Государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье, – возмутилась депутат Госдумы Ксения Горячева. – У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли».

Кстати, у той же Павловой трое детей, один из которых особый ребенок, требующий постоянного внимания. Еще двух она родила, занимая ответственные посты уполномоченных по правам ребенка и по правам человека. И сейчас она совмещает воспитание детей с работой в Совете Федерации.

А вот если бы она не получила высшее образование, то могла бы навсегда остаться в родной деревне Кичигино. И уж точно не стала бы ни омбудсменом, ни сенатором.

P.S. 11 ноября глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала «с пеной у рта говорящих, что студентки должны рожать» задуматься о том, кто будет содержать этих детей:

«Мы обрекаем и детей, и нашу молодежь на то, что а) молодежь будет отказываться от рождения детей, б) делать подпольные аборты, а государство будет делать вид, что оно заботится о демографии», – цитирует депутата холдинг «Осторожно Media».

Москва, Оксана Азарова

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