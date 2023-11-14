«Трактор» уступил дома «Салавату»

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Салавату Юлаеву» из Уфы – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча принципиальных соперников началась остро, и уже на 28-й секунде матча Максим Шабанов с подачи Данилы Юртайкина и Владимира Ткачева вывел хозяев вперед – 1:0.

Однако на 7-й минуте первого периода Николай Кулемин, завершив розыгрыш Алексея Пустозерова и Матвея Гуськова, сравнивает счет – 1:1.

На 2-й минуте второго периода Егор Сучков вывел «Салават» вперед. А на 36-й минуте встречи Александр Шаров увеличивает отрыв гостей – 3:1.

Впрочем, за 10 секунд до сирены Виталий Кравцов сокращает отставание челябинского клуба, и на второй перерыв команды отправляются при счете 3:2 в пользу уфимцев.

Гости продолжают давить и в третьем периоде, и уже на 3-й игрового отрезка Иван Дроздов вновь уводит «Салават» в отрыв – 4:2.

Челябинцам вновь удается сократить отставание до минимума в начале 51-й минуты встречи после удара Сергея Телегина – 3:4. Но на большее хозяев уже не хватает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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