«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» в Минске одолел местное «Динамо» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы начали матч не торопясь. На 10-й минуте встречи Робин Пресс замкнул розыгрыш Данилы Юрова и Александра Петунина и вывел гостей вперед – 1:0. При таком счете команды и ушли на перерыв.

На 22-й минуте матча Вадим Мороз с подачи Никиты Смирнова и Владислава Кодолы вернул равновесие – 1:1. Но уже через две минуты Данила Юров снова вывел «Магнитку» вперед – 2:1. А еще через десять минут Павел Акользин упрочил преимущество «Металлурга» – 3:1.

В конце матча минчане пошли ва-банк, заменив голкипера на шестого полевого игрока. Этим воспользовались магнитогорцы, и на 59-й минуте встречи Данила Юров оформил дубль – 4:1, пятая подряд победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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