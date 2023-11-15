15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2023, среда
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11:00 – 16:00 – Челябинск – Слайд-показ «Великие изобретатели России» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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16:00 Челябинск – Представление новой книги южноуральского журналиста Михаила Фонотова «Что запомнилось» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества Николая Добронравова «Ты моя мелодия» к 95-летию поэта: демонстрация фрагментов концертов прошлых лет, рассказ о жизни и творчестве у книжно-иллюстративной выставки, живое исполнение песен (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебный фонарик» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:30 Челябинск – Премьера и обсуждение поэтической короткометражного фильма «Кувшин слов», снятого участниками студенческого театра Доминанта (ЧелГУ, театральный корп., ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)
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19:00 Челябинск – Медиация по результатам проекта «Мастерская,23» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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