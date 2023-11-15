15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Вечер творчества Николая Добронравова «Ты моя мелодия» к 95-летию поэта: демонстрация фрагментов концертов прошлых лет, рассказ о жизни и творчестве у книжно-иллюстративной выставки, живое исполнение песен (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)