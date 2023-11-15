Два подростка разбились на скользкой трассе в Челябинской области. Есть погибшие

В Ашинском районе подростки-бесправники на вылетели ВАЗе на встречку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 ноября, около 02:00 часов на 1592 километре автодороги «Москва-Челябинск».

По предварительным данным, в дождь 15-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Газелью», за рулем которой был 65-летний водитель. От удара «Газель» загорелась.

От полученных травм управлявший легковушкой молодой человек скончался на месте. 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «Газели» получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, принадлежащий его отцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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