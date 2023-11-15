С 1 января вырастет плата за капремонт на Южном Урале

Южноуральцев предупредили об увеличении взноса на капитальный ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области, минимальный размер взноса в 2024 году увеличится на 5,3%.

«В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области в 2024 году установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт 11 рублей 80 копеек с квадратного метра, – уточнили представители фонда. – Увеличение взноса рассчитано на основании индекс-дефлятора «Инвестиции в основной капитал», который на 2024 год составляет 105,3%".

Напоминаем, что в 2023 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 11 рублей 20 копеек с квадратного метра. Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует весь календарный год.

Таким образом, в феврале 2024 года южноуральцы получат счет-извещения за январь с расчетом платежей уже на основе нового утверждённого взноса и с начисленной на задолженность пеней, если таковая сформировалась.

Сумма для собственников стандартной квартиры площадью 50 квадратных метров вырастет с 560 рублей в месяц до 590 рублей в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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