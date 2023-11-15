Почти половина медицинского спирта в России уходит в тень

Налоговики раскрыли схему вывода медицинского спирта на теневой рынок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 40% медицинского спирта легального производства оказывается в руках теневиков. К такому выводу пришли в ФНС, проанализировав ситуацию на отечественном алкогольном рынке с 2020 года.

За прошедшие за это время 3,5 года в России произвели 47,1 миллиона дал спирта для медицины и парфюмерно-косметической отрасли. 18,1 миллиона от всего объема приходится на медицинский спирт. При этом «налево» могло уйти 11,4 миллиона дал спирта – 7,6 миллиона дал медицинского и 3,8 миллиона дал пищевого. Секрет повышенного интереса к продукции данной сферы прост: спирт, используемый для медицинской и парфюмерно-косметической промышленности, не облагается акцизом.

Проанализировав действия производителей медицинского спирта, налоговики обнаружили «черный ход», по которому значительная часть этой продукции могла попадать «теневикам». Оказалось, что ряд лицензированных оптовых компаний, пишет РБК, закупают спиртосодержащие лекарства (обычно чистый спирт с концентрацией от 70% до 95%) канистрами по 5-20 литров. При этом большая часть такой продукции не продается легально, а числятся в остатках на складах. В действительности же этот, якобы находящийся на складе спирт, продают за наличные, не отражая этого в официальном обороте.

Эксперты не исключают, что расследование ФНС подтолкнет власти к введению акциза на медицинский спирт, по аналогии с действующим сейчас в сфере алкоголя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»