Главврач больницы Озерска пытался выйти на свободу перед рассмотрением его дела

Руководитель клинической больницы Озерска попросил выпустить его из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил просьбу защиты главного врача городской клинической больницы ЗАТО Озерск о смягчении ему меры пресечения.

Напомним, администратора задержали 1 января 2023 года. По версии следствия, в период с 1 февраля 2022 по 1 января 2023 года руководитель медицинского учреждения лично и через посредника получил от директора коммерческой компании не менее 20 миллионов рублей за содействие в заключении и исполнении контракта между больницей и фирмой бизнесмена на выполнение работ по капитальному ремонту здания инфекционного корпуса.

Впоследствии главврач согласовал подписание дополнительных соглашений к контракту об изменении его существенных условий. В частности, с подрядчиком договорились о выплате ему аванса в размере до 50 процентов от цены контракта и увеличении стоимости работ в пределах 10 процентов от цены контракта. Приемка и оплата выполненных работ прошли без претензий. Правда, тоже за дополнительное подношение руководителю медучреждения.

Неделю назад уголовное дело в отношении главврача больницы Озерска передали для рассмотрения в суд.

Между тем, защита администратора предприняла еще одну попытку смягчить ему меру пресечения. Однако суд в прошении отказал. До 1 декабря текущего года главврач пробудет в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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