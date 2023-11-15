Челябинская область закупит в 2023 году более 350 автобусов

Власти Южного Урала уточнили число новых автобусов, которые закупят до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в скором времени в регион должна прийти большая поставка автобусов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, технику передадут в города и регионы Южного Урала. «Важное условие участия в программе – наличие муниципальных перевозчиков. Это гарантия бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания техники. Поэтому главам муниципалитетов, где таких предприятий нет, нужно задуматься», – заявил чиновник.

В общем сложности, до конца 2023 года в регион должны поступить 358 автобусов. Наиболее масштабное обновление подвижного состава должно произойти в Магнитогорске, куда в течение года должны были поступить 26 новых автобусов среднего класса, и Копейске (10 большого, 7 среднего и 2 малого класса).

Обязательно продолжим пополнять муниципальные автопарки в следующем году, ведь вопрос хорошего транспортного обслуживания для многих остается очень актуальным.

Кроме того, новинки передадут в Миасс, Верхний Уфалей, Трехгорный, Троицк, Увельский, Варненский, Брединский, Каслинский, Нязепетровский, Кусинский, Ашинский, Троицкий, Еткульский, Кунашакский, Красноармейский, Аргаяшский, Пластовский и Еманжелинский районы.

Что касается Челябинской агломерации, на ее магистрали должны выйти 12 новых автобусов особо большого, 40 – большого, 55 – среднего класса, 20 троллейбусов и 81 трамвай.

Челябинск, Виктор Елисеев

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