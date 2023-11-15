Юные южноуральцы смогут прокатиться по Челябинской области бесплатно

В Челябинской области появились 16 бесплатных туров для школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, теперь социальный сертификат в сфере туризма для учащихся 5-9 классов можно получить, оформив заявку на региональном портале государственных услуг.

Челябинская область второй год реализует данный проект. За счет средств федерального и областного бюджетов социальные сертификаты смогут получить 10 тысяч школьников Южного Урала. Каждая путевка позволяет рассчитывать на одну ночевку в гостиницах категории «три звезды» и выше, пятиразовое питание и не менее двух образовательных программ (экскурсий, мастер-классов и других).

При этом дети могут отправиться в путешествие не только на автобусах, но и на электропоездах. Маршруты специально разрабатывались для школьников 5-9 классов.

В этом году география поездок увеличена до 16 туров. Юные южноуральцы смогут посетить самые запоминающиеся места в Челябинске, Миассе, Златоусте, Сатке, Магнитогорске и Кыштыме. Их ждут встречи с оружейным искусством и купеческими особняками, прогулки в горы и по заповедникам. Они смогут посетить челябинский телецентр, музей паровозов под открытым небом и даже побывать за кулисами театра. Также в этом году добавлены туры, посвященные выбору будущей профессии.

Для получения сертификата необходимо выбрать на региональном портале «Госуслуги» раздел «Получение социального сертификата в сфере туризма». В случае одобрения сертификат придет получателю в личный кабинет в электронном виде. После получения на его активацию отводится 14 календарных дней. Активировать сертификат и выбрать дату и место проведения тура возможно в информационной системе «Витрина туров» по адресу child-tour.gov74.ru.

Подписание договора между родителем или законным представителем ребенка и туроператором проходит в мобильном приложении «Госключ», который необходимо установить на смартфон взрослых южноуральцев.

Подробную инструкцию по получению социального сертификата можно скачать здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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