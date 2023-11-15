В Челябинске «почистили» пул депутата Госдумы Бурматова: отобрали партбилет и должности

Депутата Челябинской гордумы Юрия Панова исключили из «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Металлургическом районе фактически завершился разгром пула депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Владимира Бурматова: один из ближайших его соратников потерял партийный билет.

Известно, что решение об изгнании Панова из «партии власти» было принято с помощью заочного голосования. Произошло это менее чем через неделю после исключения из политсовета партийной организации ЕР в Металлургическом районе сразу трех помощников Бурматова – депутата Законодательного собрания Челябинской области Максима Романова, а также депутатов Металлургического районного совета Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Кроме того, из политсовета удалили Юлию Дмитриеву, помощницу самого Панова.

Интересно, что региональное руководство настаивало на исключении из политсовета районного отделения ЕР и Юрия Панова, но по нему решение тогда не приняли, так как сам он на заседание не явился. Видимо, после этого единороссы и пошли на организацию заочного голосования.

Официально Панова обвинили в дискредитации партии. Произошло это после скандала в офисе районного отделения, когда в начале августа этого года (после смещения с должности руководителя Сергея Астафьева) из помещения районного отделения ЕР вывезли всю оргтехнику и мебель. Участие в опустошении помещения принимали как раз Романов, Мальцев, Астафьев и Дмитриева. Инициаторы «акции» объяснили свои действия тем, что якобы все это было куплено на средства Юрия Панова, бывшего фактическим лидером «группы Бурматова», а заодно исполнявшего роль «партийного кошелька». Однако подобное объяснение категорически отвергли в региональном отделении.

В итоге всех фактических участников изъятия оргтехники выгнали из политсовета, а после того, как то же самое не удалось сделать с Пановым, его и вовсе исключили из партии.

Впрочем, помимо официальной, в коридорах власти ходит версия, связывающая столь жесткое решение с тем, что Юрий Панов оказался фигурантом уголовного разбирательства вокруг МУП «ПОВВ». Оказалось, что среди фирм, вызвавших вопросы следователей, были компании, связанные с Пановым, и в начале сентября его вызвали в СКР на беседу, после чего бизнесмен стал избегать всяческих контактов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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