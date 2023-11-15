Три челябинских троллейбуса снова меняют маршруты

Троллейбусы №12, №14 и №17 временно изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с модернизацией контактной сети с 16 ноября до 5 утра 28 ноября закрывается движение троллейбусов по улице Молодогвардейцев от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных, а также по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта.

На время действия ограничений троллейбус №12 будет направлен по маршруту: Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская.

Троллейбус №14 пустят от ЧМК через Свердловский проспект и Алое поле до парка Гагарина.

Троллейбус №17 будет следовать: Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – Вокзал.

Челябинцам на период действия ограничений предлагают воспользоваться автобусами №№ 9, 18, 31, 34, 45, 51, 71, 214, а также трамваями №№ 14, 16, 19, 22.

Челябинск, Виктор Елисеев

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