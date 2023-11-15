На М-5 в Челябинской области фура «собрала» девять машин

Неуправляемый большегруз врезался в колонну автомобилей на трассе М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 15 ноября, днем на территории Ашинского района.

На 1590 км автодороги М5 «Урал» у грузового автомобиля «Скания» при движении на спуске отказали тормоза. Неуправляемая фура врезалась в находившиеся впереди нее девять машин. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Однако движение в районе аварии пришлось перекрыть в обоих направлениях. Объезд организовали через город Сим.

В настоящее время движение на 1590 километре автодороги М5 «Урал» восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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