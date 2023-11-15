Молодой челябинец погиб под колесами автобуса у университета

Автобус сбил молодого парня в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 15 ноября, около 17:45 у дома №87 по проспекту Ленина (в районе остановки «Парк Гагарина»).

При повороте направо 41-летний водитель автобуса «Лиаз», следовавшего по маршруту №123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент ДТП попал на записи камеры видеонаблюдения. На видео заметно, как автомобиль бортом сбивает мужчину, а затем проезжает по нему задним колесом и подпрыгивает.

В результате ДТП 20-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что в районе перекрестка, на котором произошла авария, довольно напряженная дорожная ситуация. Однако светофоров там по какой-то причине до сих пор нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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