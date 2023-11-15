Молодой челябинец погиб под колесами автобуса у университета

Автобус сбил молодого парня в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 15 ноября, около 17:45 у дома №87 по проспекту Ленина (в районе остановки «Парк Гагарина»).
При повороте направо 41-летний водитель автобуса «Лиаз», следовавшего по маршруту №123, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент ДТП попал на записи камеры видеонаблюдения. На видео заметно, как автомобиль бортом сбивает мужчину, а затем проезжает по нему задним колесом и подпрыгивает.
В результате ДТП 20-летний пешеход скончался на месте происшествия.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Отметим, что в районе перекрестка, на котором произошла авария, довольно напряженная дорожная ситуация. Однако светофоров там по какой-то причине до сих пор нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube