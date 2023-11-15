В южноуральскую глубинку медики не хотят ехать даже за миллион

В Челябинской области срывается реализация программы «Земский доктор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за полтора месяца до конца года план по набору врачей по программе «Земский доктор» выполнен менее чем наполовину. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По словам чиновницы, договор на участие в программе подписали 26 медиков при плане на 2023 год – 66 докторов. И хотя, как оговорилась вице-губернатор, еще часть документов находится на рассмотрении – вряд ли речь идет о недостающих четырех десятках.

Это значит, что планы по переводу врачей в села, деревни и малые города в текущем году областное правительство не выполнит. И медицинские специальности так и останутся в числе наиболее дефицитных в регионе.

Программа «Земский доктор» откровенно забуксовала. Что неудивительно. Действительно, поначалу медицинских специалистов удавалось привлечь весьма внушительной суммой выплаты, которую те получали, заключив договор, – 1 миллион рублей (позднее в программу внесли дополнение, и медикам, соглашавшимся переехать в отдаленные территории, выплачивали 1,5 миллиона).

Однако начала программа работать в 2012 году. И сумма на протяжении десяти с лишним лет не менялась. Между тем, инфляция с 2012 по 2023 год превысила 75%. То есть изначальный миллион «усох» почти вдвое. И уже не выглядит столь внушительно.

Тем более, что получивший ее врач обязуется отработать в глубинке пять лет. Если же верить официальной статистике, уже в прошлом году средняя заработная плата медика в Челябинской области превышала 80 тысяч рублей. То есть пресловутый миллион рублей – это эквивалент «средней официальной» зарплаты врача за год и три месяца.

И хотя многие представители медицинской корпорации в прошлом году заявляли, что 80 тысяч рублей – цифра, далекая от реального размера оплаты труда в 2022 году, но и они соглашались: 40-50 тысяч рублей в том же Челябинске получать вполне можно. И на этом фоне миллион рублей «подъемных» выглядит тоже не слишком привлекательно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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