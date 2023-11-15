Экс-губернатор Челябинской области стал кредитором аффилированной компании

Бывший губернатор Челябинской области стал кредитором своей бывшей компании. Размер долга превышает 218 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд удовлетворил иск Дубровского о процессуальном правопреемстве. Право требования ему уступил Владимир Родионов, получивший это право от того же Дубровского.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели.

В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Тем не менее, экс-губернатор дал обществу миллион долларов, чтобы расплатиться с подрядчиком. И после этого передал право требования Родионову.

Самого Дубровского суд признал банкротом летом 2023 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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