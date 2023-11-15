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Четверг, 16 ноября 2023, 01:42 мск

Новости Челябинск

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16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2023, четверг

  • 10:00 – Челябинск – Празднично-игровая программа «По следам Деда Мороза» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 12:00 Челябинск – Всемирный день рукоделия «Связанные одной нитью»: выставка творчества уральских мастериц (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Встреча-обсуждение «Через книгу к успеху» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)

  • 14:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебная изонить» – (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

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