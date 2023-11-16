В Челябинске такси вылетело на остановку

В Челябинске автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта, еще один – на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на известном повышенной аварийностью перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Аварию зафиксировали камеры наблюдения.

Легковой автомобиль подъехал к перекрестку по улице Шаумяна, когда ему мигал зеленый сигнал.

Судя по камерам «Интерсвязи», столкнулись сразу три машины. Ford Fusion выехал со стороны улицы Шаумяна на мигающий зеленый сигнал светофора и продолжил движение на желтый. Ему на перерез по улице Доватора – тоже на желтый двигались – еще две легковушки: Opel Astra и KIA Rio, брендированая как такси Яндекс.

Автомобили встретились в центре перекрестка как раз в тот момент, когда двигавшимся по Доватора загорелся зленый. Ford Fusion получил два удара в правый бок и вылетел на тротуар, разбив ограждение (еще раз подтвердив неоднократные заявления урбанистов, что всевозможные заборы, столь любимые челябинскими КДХ и ГИБДД пешеходов от автомобилей не защищают).

Такси от удара вынесло на автобусную остановку, третья машина остановилась на перекрестке.

По данным ГИБДД, в ДТП пострадали женщина, управлявшая Ford Fusion и пассажир автомобиля KIA Rio.

Челябинск, Павел Зварзин

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