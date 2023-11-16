Минстрой: на челябинский метротрамвай не потратили ни копейки

Южноуральские чиновники признали, что пока еще не принимали и не оплачивали работ по строительству линий челябинского метротрамвая.

Об этом говорится в ответе на запрос муниципального депутата Елены Вахтиной, направленный в конце октября в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем обращении парламентарий напоминала, что, согласно графику финансирования проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске», в 2022 году на его реализацию планировалось направить 8,2 миллиарда, а в 2023-м – 22,1 миллиарда рублей. И интересовалась, какие работы в действительности были проведены после того, как в августе прошлого года областное правительство заключило договор с подрядчиком – компанией «Моспроект -3».

Ответ за подписью министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева подтверждает, что средства на реализацию проекта в объеме 72,9 миллиарда рублей южноуральские чиновники планируют получить в качестве инфраструктурного кредита. Также уточняется, что заказчиком работ выступает АО «Челябинский метротрамвай». Что же касается текущего положения вещей, пока порадовать челябинцев нечем. «По информации Общества в настоящее время разработанная проектно-сметная документация направлена на проверку комплектности в ФАУ «Главгосэкспертиза России», принятые и оплаченные работы отсутствуют», – отмечается в письме министра.

Напомним, сроки запуска метротрамвая в Челябинске уже несколько раз переносились. Так, во время его презентации в мае 2021 года Алексей Текслер заявлял, что первая линия метротрамвая будет запущена к концу 2024 года. После начала специальной военной операции на территории Украины курирующий инфраструктурные проекты вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин допустил возможность сдвига сроков реализации, а чуть позже власти обозначили уже новую «отсечку» – конец 2025 года.

А в конце октября этого года замминистра строительства России Александр Ломакин заявил уже о начале 2026 года. При этом прозрачно намекнул, что дальше «сдвигать вправо» уже не получится.

И хотя и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представитель подрядчика заверили федерального чиновника, что строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году, время идет, о положительного решения Главгосэкспертизы, по всей видимости, нет и за полтора месяца до окончания года.

Между тем, из слов г-на Ломакина можно сделать вывод, что и разработкой экономического обоснования второй линии метротрамвая не все обстоит гладко. Во всяком случае, замминистра из общения с региональными чиновниками и подрядчиками сделал вывод, что документ все еще разрабатывается. Хотя работы по обоснованию должны были закончиться еще полгода назад – в марте 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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