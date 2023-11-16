В Челябинске огласили приговор бездомным, выбросившим младенца в мусор

Отец и мать новорожденного, оставленного у мусорных баков в центре Челябинска, отправятся в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал 38-летнего бездомного и его 38-летнюю подругу виновными в покушении на убийство собственного новорожденного ребенка, а также оставлении младенца в опасности.

Напомним, младенца нашли утром 26 мая этого года на контейнерной площадке вблизи дома №100 по улице Васенко. Выяснилось, что бездомная женщина родила недоношенного ребенка под лестницей, ведущей в бар на улице Красной. Во время родов младенец упал на бетонный пол.

Понимая, что ребенок жив и ему после рождения необходима медицинская помощь, нетрезвая мамаша позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку.

Челябинец положил новорожденного в полимерный пакет и оставил его в мусорном баке, после чего скрылся.

Утром малыша нашли прохожие. Ребенок был жив, хотя и испытал переохлаждение. Младенца отправили в больницу.

Сегодня, 16 ноября, Центральный районный суд Челябинска приговорил отца ребенка к 11 годам колонии строгого режима. Мать младенца проведет 12 лет в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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