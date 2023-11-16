На Южном Урале сгорело больше 11 тысяч гектаров леса

Число лесных пожаров в Челябинской области в 2023 году превысило 700.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожароопасный сезон 2023 года стал одним из наиболее сложных за последние десять лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин,

Ранний сход снежного покрова, отсутствие осадков, высокие температуры воздуха и ветровая нагрузка способствовали в весенний период развитию сложной лесопожарной обстановки на нетипичных для этого территориях в горнозаводской зоне, в первую очередь в Катав-Ивановском, Саткинском районах и Усть-Катавском городском округу.

«В целях стабилизации обстановки с 12 апреля по 23 июня на всей территории области вводился особый противопожарный режим. Также особый противопожарный режим в течение сезона вводился на территориях 14 муниципальных образований области. На территории Катав-Ивановского района, в связи с крупным лесным пожаром на территории национального парка «Зигальга», вводился режим чрезвычайной ситуации. Всего в текущем году на землях лесного фонда Челябинской области ликвидирован 701 лесной пожар на площади 11,2 тысячи гектаров», – рассказал чиновник.

Впрочем, досталось от огня и другим уральским регионам, так что площадь лесных пожаров в Челябинской области оказалась наименьшей по всему УрФО. Оперативность тушения составила 96%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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