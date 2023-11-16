На Таганае продолжается грибной сезон

В лесах под Златоустом грибы бьют рекорды выносливости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», местные грибы, пережившие первый визит зимы, при ее кратком отступлении тут же выскочили на тёплый лесной полог. И побили свой же рекорд.

«Самый поздний срок их плодоношения был зафиксирован 31 октября 2008 года. Но в этом году грибное нашествие никак не остановится», – отмечают сотрудники заповедника.

Сейчас в лесу встречаются лисички обыкновенные, ежовики желтые и рыжеющие, свинушки спороносные и энтоломы. Но из них съедобными являются только лисички, которые даже после заморозки на корню не теряют своих вкусовых качеств.

Условно-съедобными некоторые грибники считают ежовики, но лучше не рисковать. А вот свинушки и энтоломы в это время не просто ядовитые, а смертельно опасные – из-за большой концентрации накопленных за осень токсичных веществ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»