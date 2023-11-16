Южноуралец оформил полумиллионный кредит на подругу с сайта знакомств

Полиция Троицка задержала мужчину, оформившего кредиты на подругу с сайта знакомств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчину задержали по подозрению в мошенничестве после того, как в полицию обратилась 36-летняя жительница Троицка.

Женщина рассказала, что познакомилась с ним на сайте знакомств. Мужчина представился частным предпринимателем и начал ухаживать за троичанкой.

Он быстро завоевал ее доверие и попросил войти в мобильное приложение банка на ее телефоне, чтобы получить перевод. Ничего не подозревая, женщина согласилась. Спустя несколько дней молодой человек снова попросил воспользоваться мобильным приложением банка. А еще через некоторое время троичанка, зайдя в личный кабинет банка, обнаружила, что на нее оформлены два кредита на общую сумму 550 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Им оказался 27-летний житель Троицкого района, который ранее уже был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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