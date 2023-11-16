У экс-губернатора Дубровского потребовали список имущества для покрытия миллиардного долга

Суд отклонил план реструктуризации долгов бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области обязал экс-главу региона Бориса Дубровского предоставить список имущества, достаточного для погашения задолженности на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей и отправил план реструктуризации его долгов на доработку. Эта информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Доработать план реструктуризации долгов, включить в план предварительную задолженность по спору о привлечении к субсидиарной ответственности в пользу АО «ПО «Монтажник» на сумму 930,5 миллиарда рублей и спору о привлечении должника к субсидиарной ответственности по иску Агентства инвестиционного развития Челябинской области», – говорится в определении суда. Сумма, выставленная экс-губернатору АИР, равна 412 миллионам рублей.

Напомним, Борис Дубровский был признан банкротом в июле текущего года. Произошло это после того, как в сентябре прошлого года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (также признан банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в миллиард рублей.

А в феврале текущего года ПО «Монтажник» подало в суд иск о личном банкротстве самого бывшего губернатора. Сумма исковых требований превышает 37,2 миллиона рублей.

В июле суд удовлетворил иск о признании Дубровского банкротом и введении реструктуризации долгов.

О ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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