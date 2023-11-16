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Четверг, 16 ноября 2023, 15:29 мск

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В Челябинской области выставили на продажу часть здания городского суда

Власти Южного Урала предложили желающим выкупить часть здания, где расположен городской суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство имущества Челябинской области объявило о продлении приема заявок на приобретение нежилого помещения в Еманжелинске общей площадью 153,8 квадратных метра.

Недвижимость является частью здания, в котором располагается Еманжелинский городской суд. Согласно объявлению, у него есть отдельный вход. Помещение состоит из холла, коридора и 9 кабинетов.

Правда, лот достаточно проблемный: система отопления помещения находится в нерабочем состоянии.

Вероятно, поэтому продать его пытаются уже в восьмой раз, начиная с 2019 года, а цену снизили с 2 миллионов до 1,19 миллиона рублей. На днях минимущества в очередной раз продлило срок подачи заявок на участие в аукционе по его приобретению – на сей раз до 7 декабря. Торги назначены на 14 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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