В Челябинске скорректируют схему движения двух автобусных маршрутов

Автобусы №18 и №483 в Челябинске временно изменят трассу движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 16 ноября в связи с проведением авариийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в районе дома № 7/1 по улице Железнодорожная предусмотрено полное прекращение движения автотранспорта в сторону улицы Свободы.

Автобусные маршруты №18 «Автобусный парк – ТРК Алмаз» и №483 «Поселок Старокамышинск – город Челябинск (ПКиО имени Гагарина)» на время проведения работ будут двигаться по ул. Свободы – ул. Степана Разина – ул. Дзержинского.

Как ранее сообщали в мэрии, ограничение движения продлится до 20 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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