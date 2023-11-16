В пригороде Челябинска ребенок свалился в пятиметровый колодец

В копейском поселке школьник провалился в глубокий колодец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 15 ноября, в поселке Потанино, расположенном на территории Копейского городского округа.

11-летний мальчик провалился в колодец глубиной 4,5 метра. Как рассказала мать ребенка, школьник не заметил, что отверстие резервуара закрыто только картоном. После падения он с другом связались со спасателями и матерью.

К счастью, колодец оказался пустым. Однако упав с высоты второго этажа, ребенок получил травму колена и испугался.

По факту инцидента проверку начали прокуратура Копейска и Следственный комитет России.

В ходе нее будет дана оценка деятельности должностных лиц МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», на балансе которого находится колодец. В самом предприятии заявили, что утром проверяли это место во время ежедневного обхода, и люк был на месте – скорее всего, украли охотники за металлом. На его место уже установили новый, пластиковый.

Челябинск, Виктор Елисеев

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