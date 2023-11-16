Миллиардные долги экс-директора ЗЭМЗ и его бенефициара продают в 2,5 тысячи раз дешевле задолженности

Миллиардные долги экс-директора ЗЭМЗ Александра Кретова и его бенефициара Дмитрия Герасименко выставили на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торги пройдут в рамках процедуры банкротства АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Об этом объявил арбитражный управляющий предприятия-банкрота. Соответствующая информация размещена на портале «Федресурс».

Напомним, конкурсное производство на ЗЭМЗ началось в 2019 году (с декабря того же года на его площадке в очередной раз было создано новое предприятие – Златоустовский металлургический завод). В ходе процедуры выяснилось, что предприятие понесло серьезный ущерб из-за ошибок руководившего им тогда Александра Кретова.

Оказалось, что завод участвовал в организации поставок сырья и материалов АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь», входившему вместе с ЗЭМЗ в одну группу. Волгоградское предприятие находилось к тому времени в процедуре банкротства, а потому никаких контрактов с поставщиками не подписывало, а занималось только изготовлением конечной продукции в рамках договора с ЗЭМЗ. Но когда контракт о поставках, подписанный представителем ЗЭМЗ, был расторгнут, в кассе южноуральского предприятия образовалась «дыра» в 1,35 миллиарда рублей. Суд пришел к выводу, что произошло это вследствие непринятия гендиректором ЗЭМЗ достаточных мер для возврата товара, и удовлетворил иск конкурсного управляющего о привлечении Кретова к субсидиарной ответственности на аналогичную сумму.

Эту сумму бывший гендиректор должен был вернуть в конкурсную массу ЗЭМЗ, однако так этого и не сделал. Теперь конкурсный управляющий готов уступить право требования этого долга за 500 тысяч рублей.

За ту же сумму выставлена на торги солидарная задолженность Кретова и Герасименко на 1,13 миллиарда рублей. Это требование связано с контрактом, заключенным между ЗЭМЗ и австрийской компанией Smart Stahl GmbH. Европейская компания (согласно публикациям в зарубежных СМИ, она может быть связана с Дмитрием Герасименко, бывшим владельцем группы «Красный октябрь») обязалась поставить на ЗЭМЗ сталеплавильный комплекс. За него завод выплатил 9,1 миллиона евро. Однако оборудование в Златоуст не поступило.

Суд счел, что вина за потерю столь крупной суммы лежит на гендиректоре ЗЭМЗ Александре Кретове и экс-бенефициаре предприятия Дмитрии Герасименко, и привлек их к субсидиарной ответственности. Данное решение бывший топ-менеджер оспаривает в суде вышестоящей инстанции (Дмитрий Герасименко несколько лет назад эмигрировал и объявлен в международных розыск).

Помимо этих двух лотов, на продажу выставлены права требования долгов с ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ООО «Тепло-Инвест» и ряда физических лиц на общую сумму 6,9 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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