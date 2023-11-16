«Металлург» продлил победную серию до шести матчей

Магнитогорский «Металлург» в овертайме обыграл «Сибирь» из Новосибирска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Новосибирске выдался трудным для гостей.

Счет открыли хозяева: на 12-й минуте встречи Егор Аланов удачно завершил розыгрыш Владимира Бутузова и Николая Прохоркина.

Лишь на 25-й минуте магнитогорцы сравняли счет после удара Максима Карпова. А через четыре минуты «Металлург» уже вел в счете – отличился Люк Джонсон.

Но за две с небольшим минуты до конца третьего периода сибиряк Илья Морозов вновь установил равновесие, и игра перешла в овертайм.

Дополнительный период остался за гостями: на 62-й минуте матча Денис Зернов установил окончательный счет – 3:2, шестая подряд победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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