«Трактор» всухую выиграл у «Барыса»

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Барыс» из «Астаны» – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении первого периода хоккеисты как будто присматривались друг к другу. В итоге команды ушли на перерыв при нулях на табло.

Голевую засуху прервал Владимир Ткачев, забросивший шайбу после розыгрыша Сергея Телегина и Максима Шабанова на 38-й минуте матча.

Второй шайбы ждать пришлось не столь долго: уже на 19-й секунде третьего периода Сергей Телегин был точен после паса Владимира Ткачева удвоил отрыв «Трактора» – 2:0. После этого до финальной сирены команды обошлись без заброшенных шайб.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»