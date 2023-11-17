17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2023, пятница

09:00 – Челябинск – Пресс-тур в Семейный многофункциональный центр Челябинска (отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная вторым конкурсам грантов губернатора Челябинской области для НКО и активных граждан (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция компании «Ростелеком» и Фонда поддержки спорта Челябинской области (ЛА «Трактор» ул. 250 лет Челябинску, 38, пресс-центр)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие Военно-патриотического исторического центра, посвященное вручению полковых знамен Уральского добровольческого танкового корпуса (Товарный двор, 14)

15:00 Челябинск – Лекция «Лошадь: меняющая мир и меняющаяся с миром» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, детский музей)

16:00 Челябинск – Форум экономистов ЮУрГУ «Преемственность поколений» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

17:00 Челябинск – Открытая лекция историка Ирины Бавыкиной «Советский агитационный фарфор 1920-1930-х годов» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69)

17:00 Челябинск – Международный кинофестиваль «Послание к человеку»: демонстрация документального фильма Йоргоса Гусиса (Греция) «Армрестлер» (киноцентр «Победа», Комсомольский пр., 34)

19:00 Челябинск – Международный кинофестиваль «Послание к человеку»: демонстрация документального фильма Ренаты Джало (Россия) «Ленечка» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

19:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты стипендиального обеспечения в организациях высшего образования «Стипком 2023» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

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