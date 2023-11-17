В «Притяжении» начали строительство парка для детей

На территории курорта «Притяжение» в Магнитогорске началось строительство детского крытого парка развлечений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», площадь парка составит почти 10 тысяч квадратных метров. Открытие планируется ко Дню металлурга в 2025 году.

Детский крытый парк развлечений, как и многие другие объекты и локации в «Притяжении», станет уникальным для Южного Урала, уверены в ПАО «ММК». Он объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей города с самыми разными интересами – от точных наук до творчества, от информационных технологий до командных игр.

В составе детского парка развлечений планируется открыть аттракцион «Летающий кинотеатр» площадью свыше 400 квадратных метров. Это крупномасштабный купольный экран с изображением в разрешении 4К с движущейся платформой на 24 места. Платформы двигаются и поднимают кресла в соответствии с экранным действием. Аттракцион позволяет испытать полное ощущение полета, благодаря динамичным подвесным механизмам и спецэффектам (запахи, дождь и другие). В одном из фильмов будет показан полет над Магнитогорском.

Также здесь откроется мультимедийный парк «Мастерская снов». Он будет размещаться на двух уровнях и займет около 700 квадратных метров. 15 тематических зон, направленных на развитие креативных навыков у подрастающего поколения и раскрывающих творческий потенциал подростков. Мультимедийные технологии позволят каждому посетителю придумывать и создавать контент, фантазировать и экспериментировать.

Кроме того, в парке развлечений будут предусмотрены возможности для организации праздников, концертов и соревнований, а в атриуме объекта планируется установить развлекательные аттракционы. Отдохнуть с семьей или отпраздновать день рождения ребенка можно будет в кафе вместимостью до 90 гостей.

Генеральный подрядчик строительства объекта «Детский крытый парк развлечений» определен тендерной процедурой. Им стала компания ООО «Енер-холдинг» из Уфы. Компания создана в 2011 году и является динамично развивающейся строительно-монтажной организацией, специализирующейся на строительстве инженерных и общественных сооружений. Подрядчик уже имеет успешный опыт сотрудничества с девелопером городского курорта «Притяжение» – менее чем за год был реализован проект «Большое озеро» площадью более 11 гектаров, включающий пешеходный мост, парящий над озером длинною 440 метров, и сцену.

Челябинск, Виктор Елисеев

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