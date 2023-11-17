В Челябинске закроют движение трамваев до железнодорожного вокзала

Трамваи №3, №5, №7, №16, №22 в Челябинске временно изменят свои маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на участке Цвиллинга от Труда до Вокзала временно ограничивается движение трамваев в вечернее время, что позволит расширить ночные окна для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой.
Ограничения вводятся 17 и 18 ноября с 20 часов до 6 часов утра следующего дня.
Вечером пятницы и субботы трамваи направят:
№3 – ЧМК – Кирова – Областная больница;
№5 – ЧЭМК – Первой Пятилетки – Российская – ЧГРЭС;
№7 – ЧГРЭС – Российская – Первой Пятилетки – ЧТЗ;
№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница;
№22 – Чичерина – Российская – Чистопольская.
В это время челябинцы могут воспользоваться автобусом №18.
Челябинск, Виктор Елисеев
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