В Челябинске закроют движение трамваев до железнодорожного вокзала

Трамваи №3, №5, №7, №16, №22 в Челябинске временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на участке Цвиллинга от Труда до Вокзала временно ограничивается движение трамваев в вечернее время, что позволит расширить ночные окна для проведения работ и ускорить замощение трамвайных путей тротуарной плиткой.

Ограничения вводятся 17 и 18 ноября с 20 часов до 6 часов утра следующего дня.

Вечером пятницы и субботы трамваи направят:

№3 – ЧМК – Кирова – Областная больница;

№5 – ЧЭМК – Первой Пятилетки – Российская – ЧГРЭС;

№7 – ЧГРЭС – Российская – Первой Пятилетки – ЧТЗ;

№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница;

№22 – Чичерина – Российская – Чистопольская.

В это время челябинцы могут воспользоваться автобусом №18.

Челябинск, Виктор Елисеев

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