Полиция задержала южноуральцев, застреливших фермеров на глазах у работников

Полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве фермера в Кизильском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, почти год стражи порядка пытались выйти на налетчиков.

«В конце декабря 2022 года широкий общественный резонанс вызвало дерзкое убийство фермера в Кизильском районе. 61-летний мужчина был застрелен в голову на территории собственной животноводческой фермы недалеко от поселка Измайловский. После совершенного преступления нападавшим удалось скрыться», – напомнили в пресс-службе силового ведомства.

О произошедшем в полицию сообщили работники предпринимателя. Прибывшей следственно-оперативной группе они рассказали, что злоумышленников было двое. Оба одеты в камуфляжные костюмы и вооружены, их лица скрывали балаклавы. Перед нападением на фермера работников связали и забрали у них телефоны.

Уже после убийства пленников заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело. Однако дожидаться, когда те закончат, налетчики не стали, скрывшись на принадлежавшем убитому автомобиле «Нива», а также прихватив с собой его ружье и сотовые телефоны напуганных работников, которые из-за полученного потрясения не сразу обратились в полицию.

Похищенный автомобиль объявили в розыск, его описание передали всем наружным экипажам полиции, на автодорогах были выставлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. На розыск вооруженных мужчин на «Ниве» были ориентированы сотрудники полиции соседних районов Челябинской области и приграничных регионов. В помощь местным правоохранительным органам прибыли самые опытные сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД и следователи областного СК. Но найти удалось только брошенную в кустах машину.

Выйти на след подозреваемых сотрудникам управления уголовного розыска областного полицейского главка удалось осенью текущего года. В поле зрения правоохранителей оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами. Так, в ходе анализа полученных данных было установлено, что они угрозами заставили магнитогорца переписать свою квартиру на другого человека. Проверяя молодых людей на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский.

Обоих южноуральцев задержали по местам проживания. Задержания проходили при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии. Оперативниками и следователями проведены восемь обысков, в результате которых изъяты два незарегистрированных ружья, патроны, предметы одежды.

По предварительным данным, нападение на фермера в Кизильском районе было спланированным. Известно, что злоумышленники, выдавая себя за охотников, изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода, принимались меры маскировки.

В настоящее время магнитогорцы стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по обстоятельствам совершенного убийства, хищения либо вымогательства оружия и разбоя. Они заключены под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»