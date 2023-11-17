Задержанный за взятку депутат Челябинской гордумы попытался выйти из СИЗО

Челябинского парламентария не отпустили из-под стражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату городской думы Челябинска Виталию Паутову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, 17 октября сотрудники ФСБ задержали парламентария. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов и руководитель строительной компании Алексей Алексеенко выступили в качестве посредников при передаче чиновникам мэрии Челябинска взятки в 2 миллиона рублей за содействие в выдаче организации разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

18 октября Центральный районный суд Челябинска постановил заключить обоих под стражу на два месяца.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, адвокат Паутова обжаловал постановление суда, настаивая на избрани меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты, мера пресечения оставлена без изменения.

Ранее решение о заключении в СИЗО пытался обжаловать и Алексей Алексеенко. Но также безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»