Власти Копейска решили отремонтировать дороги в одном из поселков после вмешательства Генпрокуратуры

После вмешательства Генпрокуратуры России в копейском поселке Кадровик начался ремонт дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Генпрокуратура России заинтересовалась поселком после того, как его жители рассказали прессе о фактическом отсутствии дорог в населенном пункте.

По словам копейчан, дорог в Кадровике нет, машины из-за этого ломаются, пройти пешком с коляской до детского сада, школы и остановки невозможно. По всему поселку – огромные ямы, лужи и грязь. В некоторых даже может утонуть легковой автомобиль.

П️осле публикаций в СМИ на место выехали сотрудники Генеральной прокуратуры России, встретились с представителями мэрии, ГИБДД, жителями поселка.

«В связи с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог общего пользования прокуратурой 14 ноября 2023 года внесено представление главе местной администрации, которое в этот же день рассмотрено, – рассказали в надзорном ведомстве. – Принято решение незамедлительно организовать отсыпку дорог, их грейдированные, обеспечить их освещение. Окончание проведения работ запланировано на 20 ноября 2023 года».

Уже начаты работы на аварийных участках дорог, их ход контролируется прокуратурой.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения населенного пункта руководителю энергетической компании объявлено предостережение.

Впрочем, дороги – больная тема и для жителей других поселков Копейска. Например, в ремонте нуждаются дороги в Октябрьском и Новостройке, о чем копейчане пишут в соцсетях. Но в ответ на свои обращения они пока получают лишь письма со словами об ограниченности бюджета и обещаниями внести проблемные участки в будущие планы. Если вдруг на это найдутся деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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