Бывший отель «Виктория» в Челябинске распродают по частям

Одну из первых «постсоветских» гостиниц Челябинска преобразовали в апарт-комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в бывшем отеле «Виктория», расположенном на северо-западе областного центра, начали оборудовать апартаменты. Помещения уже выставили на продажу, объявления опубликованы на популярном портале бесплатных объявлений.

Теперь наименование «Виктория» носит апарт-комплекс. Потенциальным покупателям предлагают жилые помещения различной планировки площадью от 18,1 до 95,5 квадратных метров.

Согласно информации, опубликованной на сайте экс-отеля, апартаменты рассчитаны, прежде всего, на молодежь – студентов и молодые семьи. Они могут стать как первым самостоятельным жильем, так и возможностью для родителей и бабушек с дедушками пристроить возмечтавшее о свободе чадо.

Впрочем, переоборудованные квадратные метры могут быть интересны и бизнесу, считают в апарт-комплексе: здесь запланирована организация торговых площадей, офисов. Кроме того, работодатель может использовать апартаменты, чтобы поселить специалистов компании.

Потенциальным покупателям следует, однако, помнить, что на сегодня в России апартаменты официально не признаны жилыми помещениями. Согласно действующему законодательству, они предназначены лишь для временного проживания. Это может повлечь определенные сложности. Например, в апартаментах нельзя оформить регистрацию по месту жительства. Кроме того, стоимость ЖКХ в таком виде жилья выше, чем в обычном.

Напомним, гостиница «Виктория» прекратила работу 1 октября этого года – спустя 27 лет после открытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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