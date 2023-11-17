В России изобрели вино для похудения и омоложения

Российские ученые создали вино для похудения и укрепления иммунитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напиток на основе винного материала представили специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех).

Напиток похож на вермут. Для его ферментации ученые применили грибок Eurotium cristatum. В России эта культура известна благодаря китайскому черному чаю с «золотыми лепестками» или золотой плесенью, который также имеет метаболический эффект. Интересно, что и в Росбиотехе ее также сначала использовали для ферментации чая. Но – виноградного.

Специалисты отмечают: исследования ученых в разных странах подтверждают, что грибок способствует снижению веса, благотворно влияет на поджелудочную железу, укрепляет иммунитет и повышает работоспособность. А еще считается, что эта грибная культура способствует омоложению организма.

Все эти полезные свойства, утверждают исследователи, передались и новому винному напитку. Российские ученые разработали уже два рецепта «чудодейственного» вина. Заинтересовался ли им кто-то из производителей, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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