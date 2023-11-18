18 – 20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18.11.2023, суббота
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09:00 – Челябинск – Пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Праздник спорта «Все на старты ГТО!» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, второй этаж зона фуд-корта)
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13:00 Челябинск – Медиация по мотивам проекта «Мастерская'23» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Школа первой медицинской помощи (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Наш любимый Дед Мороз» ко дню рождения Деда Мороза (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Международный кинофестиваль «Послание к человеку»: короткий метр конкурсных программ (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112) (киноцентр «Победа», Комсомольский пр., 34)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Международный кинофестиваль «Послание к человеку»: демонстрация фильма Антона Ермолина (Россия) «Ниша», режиссер (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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19:00 Челябинск – Международный кинофестиваль «Послание к человеку»: демонстрация художественного фильма Анны Кузнецовой «Каникулы» (киноцентр «Победа», Комсомольский пр., 34)
19.11.2023, воскресенье
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10:00 – 18:00 – Челябинск – День интересного сообщения «Творец российской науки – М. Ломоносов»: выставка «Гений науки», беседа «Михайло Ломоносов – ученый, поэт, мыслитель…» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Дружба крепкая» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
- 13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга…» (Н.Носов «Приключения Незнайки») (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе сатиры и юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс художника и педагога Ольги Старцевой «Основные приемы и техники в графике: линия, пятно, фактура» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
20.11.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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