ВОЗ объявила одиночество глобальной угрозой

Всемирная организация здравоохранения объявила одиночество глобальной угрозой для здоровья. Оказалось, что вред от него сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день и превышает риски от ожирения и недостаточной физической активности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые в течение 27 лет анализировали состояние здоровья одиноких людей и выяснили, что одиночество отрицательно сказывается на мужском здоровье, а также сокращает жизнь представителей сильной полвины человечества в среднем на 7-10 лет, так как повышает подверженность инсультам и инфарктам. Кроме того, у одиноких людей на 42% чаще развивается старческая деменция, а еда в одиночестве увеличивает риск стенокардии у женщин.

Плюс ко всему у живущих в одиночестве ухудшается иммунитет, что на 15% чаще приводит к вирусным заболеваниям и возникновению злокачественных новообразований.

ВОЗ объявила о создании новой комиссии, которая займется изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В ее состав вошли 11 политиков и активистов. Срок работы комиссии составит три года.

"[Одиночество] не имеет границ и становится глобальной угрозой здоровью населения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», – цитирует The Guardian слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы (посланник по делам молодежи Африканского союза).

Сопредседатель комиссии, главный санитарный врач США Вивек Мурти отметил, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако в настоящее время во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции – его родные, коллеги и соседи заняты своей жизнью. Если говорить о всем населении Земли, то одиноким себя ощущает каждый пятнадцатый и пытается бороться с этим общением в соцсетях.

Между тем, медики в качестве средства от последствий одиночества рекомендуют периодически заниматься бурным сексом, либо переехать жить к морю или за город, чтобы «заниматься землей».

Москва, Анастасия Палей

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