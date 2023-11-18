Зиму в пригороде Челябинска встречают без света, тепла и воды

В Челябинскую область пришли морозы – пока легкие, но дневные температуры ушли в отрицательную зону. И в первый же день большой жилой массив в пригороде областного центра остался без света, тепла и воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за неполадок в сетях электроснабжения Сосновского района коммунальная авария произошла сегодня в поселке Западный с населением около 10 тысяч человек. Как следствие, вышла из строя котельная микрорайона «Белый хутор», поэтому у жителей, вслед за электричеством, пропали тепло и горячая вода. Есть проблемы и с холодным водоснабжением.

Устранить аварию на электросетях обещают к 9 часам вечера.

Челябинск, Павел Зварзин

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