«Трактор» одержал победу в уральском дерби

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Автомобилист» из Екатериибурга – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи осталось за гостями. На 12-й минуте первого периода Брук Мэйсек в подачи Стефана Да Косты открыл счет – 1:0 в пользу «Автомобилиста».

Четыре минуты спустя Данил Юртайкин, получив пас от Артема Блажиевского, сравнивает счет – 1:1.

После этого наступает голевая «тишина», занявшая больше 20 минут. Лишь на 38-й минуте встречи Антон Бурдасов прерывает паузу и выводит хозяев вперед – 2:1.

На 46-й минуте матча Чарльз Робинсон увеличивает отрыв «Трактора» – 3:1. Но екатеринбуржцы не сдаются. И на 54-й минуте встречи Сергей Широков сокращает отставание до минимума.

После этого гости усиливают давление на ворота челябинцев, а в конце третьего периода меняют вратаря на шестого полевого игрока.

Но это им не помогает: на 58-й минуте встречи Владимир Ткачев поражает пустые ворот евкатербуржцев и ставит точку – 4:2, «Трактор» одерживает победу в Уральском дерби.

Челябинск, Виктор Елисеев

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